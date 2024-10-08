9 Ekim Başak Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Başak, bugün inançların ve fikirlerin çakışabilir. Tıpkı Merkür ile Chiron'un karşıtlığı gibi iç dünyanda birtakım değişiklikler ve farklılıklar meydana gelebilir. Düşünce tarzın ile değerlerin ve inançların arasında bir uyumsuzluk hissedebilirsin. Bu aşamada kendini yargılamadan kabul etmeye başlarsan içsel yaralarının iyileştiği fark edeceksin. Eskisinden daha güçlü olacak, kendine koyduğun sınırları aşacaksın. Çünkü mükemmeliyetçilik algın sarsılarak, hatta şekil değiştirecek.

İşte tam da bu noktada detaylarla zaman kaybetmek yerine büyük resimi görmeye odaklanacaksın. Küçük şeylere takılmadan büyük resimde keşfettiklerinle hayatında köklü değişiklikler yapma fırsatı bulacaksın. Düşüncelerin ya da inançların değişirken, içsel bir dengeye de kavuşacaksın.

Haliyle bu durum iş hayatına da aşk hayatına da yansıyacak. Zira ilişkilerde kendinden emin bir şekilde düşüncelerini ortaya koymak isteyeceksin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...