9 Ekim Balık Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Balık, bugün duygusal zekan derinleşecek! Merkür ile Chiron arasındaki karşıtlık enerjisi, bugüne kadarki duygusal yaralarının zihinsel dünyana olan etkisini açığa çıkaracak. Böylece kıymetli farkındalıklar yaşayacaksın. Ancak daha da ruhsal bir arınma ve iyileşme sürecine odaklanacaksın. Bu sayede duyguların ile mantığın arasındaki kusursuz dengeyi inşa etmenin yolunu bulacaksın.

Öte yandan bu dönmede Chiron'un şifalı dokunuşlarıyla, iletişimde de sezgisel farkındalıklar yaşayacaksın. Dikkatli ol, kalbinin sesini dinlemediğin anlarda sezgilerinle kelimelerin arasında bir uyumsuzluk hissedebilirsin. Yanlış yolu seçmemeli, doğruya ulaşmak için profesyonel hayatında dahi iç sesine kulak vermelisin. Bu şekilde hem sosyal hem profesyonel ilişkilerinde güçlü bağlar inşa edebilirsin.

Tabii aşkı da bulabilirsin! Derinleşen duygularının ve sezgilerinin seni götürdüğü yerde huzur var. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...