9 Ekim Aslan Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Aslan, bugün kariyerinde geldiğin noktayı ve toplumsal kimliğini sorgulayacaksın. Merkür ile Chiron'un güçlü şifa enerjisi, sana toplumdaki imajını şekillendirme şansı sağlayacak. Bir yandan gücüne güç katarken bir yandan da kendine yeni hedefler koyarak kıymetli iç görüler kazanacaksın. Kimsenin beğenisine ihtiyaç duymadan, kendine özgür kılacak bir kariyer planı tercih edeceksin.

İşte tam da bu noktada fikirlerinle gurur duyacaksın. Bu da sana kabul görmeyi beklemeden harekete geçme şansı verecek. Görünen o ki iş hayatında yeni bir dönem başlıyor. Bugünden itibaren baskı altından çıkacaksın. Bu fırsatı kendi işini kurmak için değerlendirmelisin. Yaratıcı zihnini ve fikirlerini hayata geçirerek çok kazanacağına eminiz.

Tüm bunlar olurken liderlik rolünü üstlenmeyi de unutma. Gerçek bir lider olarak kendi hayatının seyrini ve toplumdaki yerine belirle. Bu sırada karizmatik ve dikkat çekici olacaksın. Haliyle pek çok kişiden romantik yaklaşımlar ve ilgi görebilirsin, bizden söylemesi. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...