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9 Ekim Akrep Burcu Günlük Burç Yorumu

9 Ekim Akrep Burcu Günlük Burç Yorumu

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Onedio Üyesi
08.10.2024 - 19:01

Korkularınızla yüzleşin. Peki 9 Ekim Çarşamba gününde akrep ve yükselen akrep burcunu neler bekliyor? Günlük burç yorumlarına göre günün nasıl geçecek? Sizin için akrep ve yükselen akrep burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre 9 Ekim Çarşamba günün nasıl geçecek?  

İşte, akrep ve yükselen akrep burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bugün korkularınla yüzleşmenin tam zamanı! Merkür ile Chiron arasındaki karşıt ilişki, zihinsel sınırlarını zorlamanı sağlayacak. Bu sayede en derin korkularını açığa çıkarabilir. Sevdiklerini kaybetmek, istediğini elde edememek ya da özgürlüğünün kısıtlanması gibi bir çok konuda kendine yollar arayabilirsin. Bu korkuların ardındaki gücü keşfedersen, uğruna her şeyi değiştirebileceğin insanlar için dönüşebilirsin! 

Gizli yaralar ve açığa çıkan gerçeklerle, bazı sırlar da meydana çıkabilir. Bir süredir sakladığın duygular resmen dile gelebilir. Kalbine söz dinletemeyeceğin ve aşka odaklanacağın kesin. Tüm sevdiklerinle güzel bir gün geçirmeye ne dersin? Bu sana bir hayli iyi gelecektir.  

Öte yandan bu aralar, geleceğini inşa etmek için iş hayatında da başarıya yönelebilirsin. Çünkü artık kaybetmekten korkmayacaksın! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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