9 Ekim Akrep Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Akrep, bugün korkularınla yüzleşmenin tam zamanı! Merkür ile Chiron arasındaki karşıt ilişki, zihinsel sınırlarını zorlamanı sağlayacak. Bu sayede en derin korkularını açığa çıkarabilir. Sevdiklerini kaybetmek, istediğini elde edememek ya da özgürlüğünün kısıtlanması gibi bir çok konuda kendine yollar arayabilirsin. Bu korkuların ardındaki gücü keşfedersen, uğruna her şeyi değiştirebileceğin insanlar için dönüşebilirsin!

Gizli yaralar ve açığa çıkan gerçeklerle, bazı sırlar da meydana çıkabilir. Bir süredir sakladığın duygular resmen dile gelebilir. Kalbine söz dinletemeyeceğin ve aşka odaklanacağın kesin. Tüm sevdiklerinle güzel bir gün geçirmeye ne dersin? Bu sana bir hayli iyi gelecektir.

Öte yandan bu aralar, geleceğini inşa etmek için iş hayatında da başarıya yönelebilirsin. Çünkü artık kaybetmekten korkmayacaksın! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...