9 Ağustos Yengeç Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yengeç, bugün iletişim açısından hareketli bir güne başlıyorsun. Duygularını açığa vurmak için kelimeleri büyük bir ustalıkla kullanacaksın. Merkür ile Satürn arasındaki üçgen açının etkisiyle, her görüşmede istediğini elde edebilirsin. Tam da bu noktada romantik sohbetlerin yanında iş görüşmelerinde de elde edeceğin başarılardan söz etmeliyiz.

Satürn'ün yol göstericiliğinden destek alarak, kendine iş hayatında yeni kazanç kapıları açabilirsin. Özellikle başvurularını, yatırımcı sunumlarını ve kredi görüşmelerini bugüne denk getirmeyi tercih etmelisin. Böylece reddedilmeni neredeyse imkansız kılan güçlü gezegen hareketleriyle şansını artırabilirsin. Mevcut işinde ise maaş görüşmeleri ya da terfi süreçlerine ilişkin toplantıları bugüne alabilirsin. Tabii maaş veren taraf sen değilsen.

Gelelim aşk hayatına! Bugün partnerine özel bir itirafta bulunabilirsin. Aşkını dile getirmenin yanında hissettirmeyi de ihmal etmemelisin. Aşkın tadını çıkar. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...