9 Ağustos Yay Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yay, bugün otoriteni korumalısın. Düzenin başındaki kişi sen olmalısın. İşlerin kontrolden çıkmasına izin vermemeli, görev ve sorumluluklarına uygun hareket etmelisin. Zira Merkür ile Satürn arasındaki olumlu acının etkisiyle, yerini sağlamlaştıracağın bir dönemdesin. Gün boyu ciddi konularda haşır neşir olmak seni biraz yorsa da başarını garantileyecektir. Özellikle de finansal konularda son kararı kendinden başkasına bırakmamaya özen göstermelisin. Bu noktada ortaklık ilişkileri ve iş birlikleri esnasında biraz zorlanabilirsin. Fakat ortaklarını da dinleyerek karar vermek hata yapmanın önüne geçecektir.

Görünen o ki Satürn'ün enerjisi ile resmen üzerine yapışan otoriter tavrın, haftanın kazananı olmanı sağlayacak. Şimdi yapman gereken gücünü korumak. Bunun için güç savaşlarından uzak durmalı, farkını yetkinliğin ile ortaya koymalısın.

Aşk hayatında ise gücün kimde olduğu hiç önemli olmayacak. Hatta yoğun geçen günün ardından, partnerin tarafından şımartılmak da hoşuna gidecek. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...