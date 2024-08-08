9 Ağustos Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bugün biraz dalgın olabilirsin. Kontrolün dışında gelişen olaylar, dikkatini daha da dağıtabilir. Dikkat etmezsen, küçük sakarlıklar ve kazalar da yaşayabilirsin. Merkür'ün Satürn ile oluşturduğu üçgen açının etkisiyle dağılmaya bir hayli meyillisin. Tabii bu sırada biraz da sabırsız olabilirsin. İşlerin hemen hallolmasını, düzenin bir an önce sağlanmasını ve her şeyin istediğin gibi olmasını isteyebilirsin.

Özellikle de iş hayatına dair heyecan ve telaş içerisinde olabilirsin. Düzen kurma ve uyum sağlama konusunda her zamankinden çok daha özverili olabilirsin. Fakat sen elini taşın altına sokarken aynı hassasiyeti iş arkadaşlarından da bekleyebilirsin. Ekibinde yetersiz kişileri görmek seni rahatsız edebilir. Yeterince emek harcamadığını hissettiğin kişiler hakkında işlem başlatabilirsin. Rutini bozmadan düzeni korumak ve her şeyin yerli yerinde olduğunu görmek ise seni düşündüğünden çok daha fazla güçlendirecektir.

Tüm bunların yanında, romantik ilişkinde rutinin dışına çıkmaya ihtiyaç duyabilirsin. Aşk hayatında yeni heyecanlar arayabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...