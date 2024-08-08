Görüş Bildir
Haberler
Yaşam
Astroloji
Terazi Burcu
9 Ağustos Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

9 Ağustos Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Onedio Üyesi
08.08.2024 - 19:04

Kontrolünüz dışında gelişen olaylar karşısında dikkatli olun! Peki, 9 Ağustos Cuma gününde terazi ve yükselen terazi burcunu neler bekliyor? Günlük burç yorumlarına göre günün nasıl geçecek? Sizin için terazi ve yükselen terazi burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre 9 Ağustos Cuma günün nasıl geçecek?  

İşte, terazi ve yükselen terazi burcuna ait günlük burç yorumları... 

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bugün biraz dalgın olabilirsin. Kontrolün dışında gelişen olaylar, dikkatini daha da dağıtabilir. Dikkat etmezsen, küçük sakarlıklar ve kazalar da yaşayabilirsin. Merkür'ün Satürn ile oluşturduğu üçgen açının etkisiyle dağılmaya bir hayli meyillisin. Tabii bu sırada biraz da sabırsız olabilirsin. İşlerin hemen hallolmasını, düzenin bir an önce sağlanmasını ve her şeyin istediğin gibi olmasını isteyebilirsin. 

Özellikle de iş hayatına dair heyecan ve telaş içerisinde olabilirsin. Düzen kurma ve uyum sağlama konusunda her zamankinden çok daha özverili olabilirsin. Fakat sen elini taşın altına sokarken aynı hassasiyeti iş arkadaşlarından da bekleyebilirsin. Ekibinde yetersiz kişileri görmek seni rahatsız edebilir. Yeterince emek harcamadığını hissettiğin kişiler hakkında işlem başlatabilirsin. Rutini bozmadan düzeni korumak ve her şeyin yerli yerinde olduğunu görmek ise seni düşündüğünden çok daha fazla güçlendirecektir. 

Tüm bunların yanında, romantik ilişkinde rutinin dışına çıkmaya ihtiyaç duyabilirsin. Aşk hayatında yeni heyecanlar arayabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın