9 Ağustos Kova Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Kova, bugün özgürlük ve bağımsızlık duyguları senin için her zamankinden çok daha önemli olacak. Çoğu zaman düşündüğün kendi sınırlarını aşma fikri, bugün gerçeğe dönüşebilir. Zira Merkür ile Satürn arasındaki üçgen açı, karşına benzersiz fırsatlar çıkaracak. Kesin uluslararası boyuta çıkarmanı sağlayacak teklif bir anda karşına çıkacak. Sen ise bu teklife düşünmeden karar vermeye hazır gibisin. Ama dikkatli olmalısın. İstediğini elde ettiğinden emin olana kadar temkinli bir şekilde ilerlemelisin.

Görünen o ki Merkür seni yurt dışı seyahatine çıkaracak. Kıta değiştirmeni gerektirecek bu süreç, sektördeki yetkinliğini arttıracak. Dolayısıyla iş hayatının yanı sıra eğitim konularıyla da ilişkili bir yolculuğa çıkman gerekebilir. Bu dönemde donanımını artırarak başarına başarı katmaya odaklan.

Yaşanan bu gelişmeler romantik ilişkini sınayabilir. İş hayatın ve geleceğin için son derece önemli olan bu yolculuğa partnerinin desteğiyle çıkmak mı, yoksa yoluna yalnız devam etmek mi karar vermen gerekebilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...