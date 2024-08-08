9 Ağustos Koç Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Koç, bugün içinden geldiği gibi davranacaksın. Kendini ve sözlerini sınırlandırmadan, olduğu gibi açığa vuracaksın. Merkür'ün Satürn ile oluşturduğu üçgen açının etkisiyle, hataları görmezden gelmeyerek sert eleştirilerde bulunabilirsin. Özellikle iş hayatında, bu durumdan nasibini alacak pek çok kişi tanıdığına eminiz. Fakat biraz dikkatli ve temkinli olsan iyi edersin. Zira bazı zamanlarda sınırı aşan sözlerin seni beklemediğin zorluklar içerisine sokabilir.

En çok da üstlerinle arandaki iletişime dikkat etmelisin. Bu dönemde, üstlerinle arandaki dengeyi sağlarsan sorunlarına çözüm bulabilirsin. Yani, yerinde isyanların karşılığını alacak. Seni yersiz tartışmalara sokmak isteyen tarafların oyununa girme, sadece kendi hakkını savunarak elde edeceklerini göreceksin. Bu sırada iş hayatındaki başarılı ve yetkin duruşun da seni destekleyecek.

Tüm bunların yanında, romantik ilişkilerinde de dikkatli olman gereken bir dönemden geçiyorsun. Partnerinle arandaki iletişimi de dengelesen iyi olur. Bir yandan onu dinlemeye de odaklan, çünkü senin tarafından görülmek ve desteklenmek istiyor olabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...