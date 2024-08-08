9 Ağustos İkizler Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili İkizler, bugün heyecan ve tutkularını gizlemeyeceksin. Hayatında değiştirmek istediğin düzenler üzerine yoğunlaşacaksın. Zira Merkür'ün Satürn ile oluşturduğu üçgen hakkında etkisiyle, arzularına kavuşmak için hemen her yolu denemeye hazırsın. İstediğini elde edene kadar durmaya da pek niyetli olduğunu düşünmüyoruz.

Özellikle de iş hayatında Satürn'ün destekleyici gücü sana motivasyon verecek. Kazancını arttırmanın bir yolunu bulmak için ekstra sorumluluklar alabilirsin. Yeteneklerini ve bilgini çekinmeden ortaya koyarken, rekabette her şeyin bir bol olduğunu da düşünebilirsin. Sanıyoruz bazı sınırları aşarak, liderliği ve gücü elde edebileceksin.

Gelelim aşk hayatına! Partnerin ile arandaki ilişkiyi değiştirecek tutkularının peşinden git. Bu sayede bir süredir sorunlar yaşadığın ilişkini düzeltebilirsin. Partnerinle birbirinizin, unuttuğunuz yönlerini hatırlayarak aşkın tadını çıkarabilirsin. Bekar İkizler burçları için de bir haberimiz var. Bu arzulu ve heyecanlı haliniz, sizi bir yaz aşkına götürecek. Siz ise flört etmeye ve eğlenmeye resmen dünden hazırsınız. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...