9 Ağustos Akrep Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Akrep, bugün sosyal hayatına ve dostlarına vakit ayıracaksın. Arkadaşlarınla bir araya gelmeyi, sevdiklerinle eğlenerek vakit geçirmeyi her zamankinden çok daha fazla isteyeceksin. Acaba bir şeyler mi kutluyoruz? Zira, Merkür ile Satürn arasındaki üçgen açının etkisiyle güzel haberler de alacaksın. Seni özgürleştiren gelişmelere açık ol!

Bu dönemde özellikle iş hayatında önemli gelişmelerden söz etmek mümkün. Maddi bağımsızlığını elde etmeni sağlayacak tekliflere, hayır diyemeyeceksin. Bu yüzden düzeninde değişiklikler söz konusu olabilecek. Kariyerini seyrini tamamen değiştirecek teklifleri ve fırsatları değerlendirirken bazı beklenmedik olaylar da yaşayabilirsin. Hiç gündeminde yokken başka bir ülkede yaşama fırsatı elde edebilirsin. Tabii kariyerine farklı bir yerde devam etmek sosyal hayatına da etki edecektir.

Tam da bu noktada yeni bir sosyal çevre edinmek sana her zamankinden çok daha heyecan verici gelebilir. Yeni insanlarla tanışmak ve belki de aşka kapılmak tam da ihtiyacın olan şey olabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...