9 – 15 Aralık 2025 Haftanın Yantra ve Kristali

Yeşil Jasper, soluk bahar yeşilinden koyu çay veya zeytin yeşiline kadar değişen nadir ve çok değerli, tek renkli bir jasper çeşitidir. Bu mineral koruyucu, iyileştirici ve dengeleyici özellikleri nedeniyle birçok kültürde ve dinde kullanılmıştır. Yeşil jasper, yağmur getiren biri olma inancına sahiptir ve kötü niyetli ruhlara, zehire ve toksinlere karşı koruyucu özelliklere sahiptir. Zihinsel, duygusal, fiziksel ve ruhsal iyileşmede yardımcı olduğu söylenir.

Özellikle, obsesif eğilimleri dengelemek ve sağlıklı gebelikleri teşvik etmenin yanı sıra çakraların ve auranın yeniden hizalanmasına yardımcı olmak için kullanılmıştır. Bu iyileştirici kristal, olumsuzluğu serbest bırakmaya, stresi ve kaygıyı azaltmaya ve zihinsel berraklığı artırmaya yardımcı olur. İçsel denge, kendini kabul etme ve kişisel güçlü ve zayıf yönlerin tanınmasını sağlar. Yeşil Jasper ayrıca konsantrasyonu ve karar vermeyi geliştirir.

Gökler rehberimiz yolumuz ışık olsun.

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