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9 – 15 Aralık 2025 Haftanın Yantra ve Kristali

etiket 9 – 15 Aralık 2025 Haftanın Yantra ve Kristali

Dr.Astrolog Şenay Devi
Dr.Astrolog Şenay Devi - Onedio Üyesi
09.12.2024 - 14:27

Hint Yantra Koleksiyonumuzdan Venüs Aşk Yantra aşk hayatınızdaki olumsuz etkilerin giderilmesine; evliliklerde denge, uyum ve huzurun gerçekleşmesine; ilişkilerde güven ve aşkın tazelenmesine yardımcıdır.

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Doğum haritalarınızda Venüs zayıf ve zararlı bir yerleşimde ise ilişkileriniz de küçük şeyler büyük sorunlara neden olur.

Doğum haritalarınızda Venüs zayıf ve zararlı bir yerleşimde ise ilişkileriniz de küçük şeyler büyük sorunlara neden olur.

Ani ayrılıklar: Yolunda giden ilişkilerin 3. şahısların yalan beyanları ile etkilenir ve beklenmedik bitişler yaşarlar. Venüs Yantra doğum haritalarınızda Venüs’ü iyileştirir ve bu tekrarların önüne geçer.  

Not: Siz değerli okurlarımız ile paylaştığımız yantralarımızın tamamı, tasarım olarak patent enstitüsü tarafından uluslararası marka koruması altındadır ve kopyalanması her şekilde yasaktır.

Haftanın kristali yeşil jasper

Haftanın kristali yeşil jasper

Yeşil Jasper, soluk bahar yeşilinden koyu çay veya zeytin yeşiline kadar değişen nadir ve çok değerli, tek renkli bir jasper çeşitidir. Bu mineral koruyucu, iyileştirici ve dengeleyici özellikleri nedeniyle birçok kültürde ve dinde kullanılmıştır. Yeşil jasper, yağmur getiren biri olma inancına sahiptir ve kötü niyetli ruhlara, zehire ve toksinlere karşı koruyucu özelliklere sahiptir. Zihinsel, duygusal, fiziksel ve ruhsal iyileşmede yardımcı olduğu söylenir.

Özellikle, obsesif eğilimleri dengelemek ve sağlıklı gebelikleri teşvik etmenin yanı sıra çakraların ve auranın yeniden hizalanmasına yardımcı olmak için kullanılmıştır. Bu iyileştirici kristal, olumsuzluğu serbest bırakmaya, stresi ve kaygıyı azaltmaya ve zihinsel berraklığı artırmaya yardımcı olur. İçsel denge, kendini kabul etme ve kişisel güçlü ve zayıf yönlerin tanınmasını sağlar. Yeşil Jasper ayrıca konsantrasyonu ve karar vermeyi geliştirir.

Gökler rehberimiz yolumuz ışık olsun. 

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Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir.

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Dr.Astrolog Şenay Devi
Dr.Astrolog Şenay Devi
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