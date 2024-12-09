9 – 15 Aralık 2024 Haftalık Burç Yorumları

Bu hafta zihinsel enerji ve yeni bakış açıları ile toparlanma zamanı sizler için. İkizler burcundaki Dolunay 3. evinizi aydınlatır ve sizi iletişim sorunlarınızı düzeltmeniz için destekliyor. Ertelediğiniz konuşmalar sonunda gerçekleşebilir, fikrinizi söylemeye hazır hissedeceksiniz. Kardeşler, komşular veya yakın ilişkileri iyileştirmek için mükemmel bir zaman. Bu arada, 9. keşif evinizde doğrudan Merkür'ün seyri ufkunuzu genişletir. Öğrenmeye, seyahat etmeye veya dünya görüşünüzü genişletmeye geri dönmeye hazırsınız. Merakınıza güvenin öğrenin gelişin ve ilerleyin.

Boğa:

Bu hafta hem değerlerinize hem de daha derin duygusal bağlantılarınıza odaklanmada destekleyici enerjilere hazır olun. İkizler'deki Dolunay, sizi mali durumunuzu ve kaynaklarınızı değerlendirmeye teşvik ederek doğum haritalarınızı, para eviniz 2. evinizi aydınlatır. Paranızı nasıl yönettiğinizi ve size gerçekten neyin güvenlik getirdiğini yeniden değerlendirmek için iyi bir hafta. Bu arada, Merkür'ün paylaşılan finans ve dönüşüm 8. evinizde doğru seyri, ortak girişimler, borçlar veya samimi konulardaki son zamanlarda yaşanan sıkıntı ve gecikmeleri çözmeye yardımcı olur. İstikrar ve güven duygunuzu güçlendiren bilinçli kararlar alma konusunda netliğin sizi yönlendirmesine izin verin.

İkizler:

Doğum haritalarınızda 1. evinizdeki Dolunay, kişisel hedefleri ve gerçek sizi aydınlatarak kendinizi ortaya koyma fırsatları getiriyor sizlere. Kim olduğunuzu ve nereye gittiğinizi belirleme arzusu hissediyorsunuz. Bu hafta gerçek benliğinizle uyumlu olmayan şeyleri bırakmak için ideal bir zaman. Merkür doğrudan 7. evinizde doğru seyrindeyken, sıkışmış veya kafa karıştırıcı hisseden ilişkilerinizi yapılandıracak cesareti kendinizde buluyorsunuz. Hem kişisel hem de profesyonel ortaklarla yapılan konuşmalar daha net hale gelir, daha sorunsuz bağlantılar kurmanız mümkün bu hafta.