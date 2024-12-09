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9 – 15 Aralık 2024 Haftalık Burç Yorumları

etiket 9 – 15 Aralık 2024 Haftalık Burç Yorumları

Dr.Astrolog Şenay Devi
Dr.Astrolog Şenay Devi - Onedio Üyesi
09.12.2024 - 15:04

15 Aralık Pazar günü İkizler burcunda Dolunay ve Merkür'ün aynı gün Yay burcunda doğru seyriyle, zihinsel atılımlar ve yenilenmiş doğru kararlar alma döngüsündeyiz. Düşüncelerimizi düzene sokmak, söylenmemiş olanı ifade etmek ve bir düşünme döneminden sonra ileriye doğru gitme arzumuzu kullanmamız için destekliyor bizleri. İkizler burcundaki Dolunay olumsuz düşünceleri bırakmak ve yeni içgörüleri kucaklamak için ideal bir zamandır fark edebilen ve hayata yansıtmayı seçebilenler için. Yay burcunda doğru seyrine başlayan Merkür, son birkaç haftada gecikmelere ve yanlış iletişimlere yol açtıysa da işler şimdi düzelmeye başlıyor. Şimdi büyük fikirlere ve felsefi düşüncelere olan sevgisiyle, yeni bakış açılarını keşfetmemiz ve geçmiş sınırlamaları dönüştürmemiz için ilham veriyor bizlere.  Tekrar büyük düşünmenin, konuşmalarımızda samimiyetle ilerlemenin tam zamanı. Yanlış anlaşılmaları ortadan kaldırabilir durağan işlerimizi hızlandırarak hedeflerimize ulaşabiliriz.

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Koç:

Koç:

Bu hafta zihinsel enerji ve yeni bakış açıları ile toparlanma zamanı sizler için. İkizler burcundaki Dolunay 3. evinizi aydınlatır ve sizi iletişim sorunlarınızı düzeltmeniz için destekliyor. Ertelediğiniz konuşmalar sonunda gerçekleşebilir, fikrinizi söylemeye hazır hissedeceksiniz. Kardeşler, komşular veya yakın ilişkileri iyileştirmek için mükemmel bir zaman. Bu arada, 9. keşif evinizde doğrudan Merkür'ün seyri ufkunuzu genişletir. Öğrenmeye, seyahat etmeye veya dünya görüşünüzü genişletmeye geri dönmeye hazırsınız. Merakınıza güvenin öğrenin gelişin ve ilerleyin. 

Boğa:

Bu hafta hem değerlerinize hem de daha derin duygusal bağlantılarınıza odaklanmada destekleyici enerjilere hazır olun. İkizler'deki Dolunay, sizi mali durumunuzu ve kaynaklarınızı değerlendirmeye teşvik ederek doğum haritalarınızı, para eviniz 2. evinizi aydınlatır. Paranızı nasıl yönettiğinizi ve size gerçekten neyin güvenlik getirdiğini yeniden değerlendirmek için iyi bir hafta. Bu arada, Merkür'ün paylaşılan finans ve dönüşüm 8. evinizde doğru seyri, ortak girişimler, borçlar veya samimi konulardaki son zamanlarda yaşanan sıkıntı ve gecikmeleri çözmeye yardımcı olur. İstikrar ve güven duygunuzu güçlendiren bilinçli kararlar alma konusunda netliğin sizi yönlendirmesine izin verin.

İkizler:

Doğum haritalarınızda 1. evinizdeki Dolunay, kişisel hedefleri ve gerçek sizi aydınlatarak kendinizi ortaya koyma fırsatları getiriyor sizlere. Kim olduğunuzu ve nereye gittiğinizi belirleme arzusu hissediyorsunuz. Bu hafta gerçek benliğinizle uyumlu olmayan şeyleri bırakmak için ideal bir zaman. Merkür doğrudan 7. evinizde doğru seyrindeyken, sıkışmış veya kafa karıştırıcı hisseden ilişkilerinizi yapılandıracak cesareti kendinizde buluyorsunuz. Hem kişisel hem de profesyonel ortaklarla yapılan konuşmalar daha net hale gelir, daha sorunsuz bağlantılar kurmanız mümkün bu hafta.

Yengeç:

Yengeç:

Bu hafta, doğum haritalarınızda 12. evinizdeki Dolunay, bilinçaltı konuları odak noktasına getirerek eskiye dayanan korkularınızı serbest bırakmak veya kendinizin gizli yönlerini düşünmek için ideal bir haftadasınız. Yalnızlık ve iç gözlem, netlik kazanmanın anahtarıdır. Merkür’ün  6. sağlık ve rutin evinizde doğru seyri, günlük alışkanlıklarınıza geri dönmeniz için size çok ihtiyaç duyulan bir destek veriyor sizlere.  İşle ilgili herhangi bir yanlış iletişim veya gecikme, günlük yaşamınızda yenilenmiş bir amaç ve netlik duygusuyla organize olmanıza ve ilerlemenize yardımcı olarak enerjileri doğru değerlendirin. 

Aslan

Doğum haritalarınızda 11. evinizdeki Dolunay, arkadaşlıklarda, grup etkinliklerinde ve uzun vadeli özlemlerde olumlu enerjileri getiriyor yaşamlarınıza. Sosyal çevrelerinizi ve bağlantılarınızın hayallerinizi nasıl desteklediğini düşünmenin zamanı geldi. İşbirlikçi çabalarda veya topluluk projelerinde kabul göreceksiniz. Bu arada, 5. yaratıcılık ve neşe evinizde doğrudan dönen Merkür, ilhamın bir kez daha özgürce akmasına izin veriyor. Romantik ve aşk hayatınızda çabalarda yanlış iletişimlerle karşılaştıysanız, ileriye dönük yol daha net hale geliyor. Seviliyorsanız mücadele etme zamanı. 

Başak

İş ve eğitim hayatınız bu hafta önem kazanmakta. Doğum haritalarınızda 10. evinizdeki Dolunay, profesyonel hayatınızla ilgili önemli gelişmeler veya farkındalıklar getiriyor sizlere. Disiplinli çalışmanızın takdiri ister kariyer yolunuzu yeniden değerlendirme ihtiyacı olsun, insanlar üzerinde sarsılan imajınız ve uzun vadeli hedefleriniz için çok önemli enerjiler sizden yana. Aile hayatınızda Doğum haritalarınızda 4. evinize doğru seyrine başlayan Merkür aile, ev hayatı veya gayrimenkul konularında kalıcı sorunları çözmeye yardımcı olur. Netlik sizden yana ve hem duygusal hem de maddi güvenliğinizi destekleyen kararlar vermenize olanak tanır. İyi değerlendirin.

Terazi

Terazi

Doğum haritalarınızda 9. evinizdeki Dolunay inançlarınız, bilginiz ve uzun vadeli hedefleriniz üzerine düşünmeye teşvik eden enerjiler hakim. Sizi pek çok konuda sınırlayıcı bakış açılarından özgürleştiren ve dünyaya daha geniş bir bakış açısını benimsemenin tam zamanı. Bu, seyahat, yüksek öğrenim veya ruhsal gelişimin içinde yer alın. Doğum haritalarınızda 3. evinizde ki gezegen geçişleri becerilerinizi doğru kullanmanızı sağlayacak ve son zamanlardaki yaşanan yanlış anlamaları ortadan kaldıracak. Fikirlerinizi ifade etme ve doğru kararlarınız ile kendinizi daha güvende hissedeceksiniz, bu da düşüncelerinizi çevrenizdekilerle paylaşmak için harika bir zaman haline gelirken akışta ve kabulde kalın. 

Akrep

Derin dönüşümlere hazır olun. Doğum haritalarınızda 8. evinizdeki Dolunay, duygusal ve finansal konuları ortaya çıkarır. Eski korkuları serbest bırakmanın ve paylaşılan kaynaklarla veya samimi ilişkilerle gelen değişiklikleri kucaklamanın zamanı geldi. Merkür’ün doğum haritalarınızda 2. para ve değer evinizde doğru seyriyle, kaynaklarınızı nasıl yöneteceğiniz konusunda netlik kazanacaksınız. Finansla ilgili herhangi bir gecikme veya karışıklık olduysa, işler ilerlemeye başlamalı ve size finansal istikrar ve öz değere doğru daha net bir yol sağlarken mücadeleci olmaktan çekinmeyin. 

Yay

Doğum haritalarınızda 7.nci evinizdeki Dolunay, yakın bire bir bağlantıları içeren tüm konulara netlik ve çözüm getirerek ilişkileri şifalandıracak enerjiler ile dolu, agresiflikten uzaklaşmayı seçin.  İster kişisel ister profesyonel olsun, iş birlikleri ve uyumun size nasıl hizmet ettiğini ve hangi ayarlamaların yapılması gerektiğini düşünmenin zamanıdır. Merkür doğru yeri doğum haritalarınızda 1.nci evinizde seyrindeyken yenilenmiş bir güven ve kendini ifade etme duygusu hissedeceksiniz bunu yansıtın. Yanlış anlaşıldığınızı hissediyorsanız veya düşüncelerinizi ifade edemiyorsanız, bu sisli enerji kalkıyor ve daha net ve kolay bir şekilde ilerlemenize izin veriyor elinizden gelenin en iyisini yapma zamanı.

Oğlak

Oğlak

Sağlık ve rutinler bu hafta sizin için ön plana çıkıyor. Doğum haritalarınızda 6.ncı evinizdeki Dolunay, günlük alışkanlıklarınıza ışık tutar ve sizi artık işe yaramayanları serbest bırakmaya teşvik eder, bunu çok iyi değerlendirin. İş ve yaşam dengenizi, sağlık rutinlerinizi ve genel refahınızı yeniden değerlendirmek için ideal bir haftadasınız. Merkür'ün doğum haritalarınızda 12.nci arınma ve maneviyat evinizde doğru seyriyle, üzerinize ağır basan daha derin duygusal veya bilinçaltı konuların da arınmaya hazır olun ve akışta kalın. Yansıtmak, serbest bırakmak ve kendinizi her bakımdan yeniden şarj etmek için zaman ayırın bu, iyileşmek ve bir sonraki bölüme hazırlanmak için muhteşem bir zaman dilimi. Akılcı olun ve yolunuzda kararlılık ile ilerleyin. 

Kova:

Doğum haritalarınızda 5.nci evinizdeki Dolunay, yaratıcı bir enerji ve neşeli deneyimler getiriyor sizlere. Bu dolunay sizi kendini ifade etmenizi engelleyen tüm engelleri bırakmaya davet ediyor. İster romantizm ister hobiler veya sanatsal arayışlar yoluyla olsun, bu dolunay ile birlikte parlıyorsunuz. Doğum haritalarınızda 11.nci evinizde ki Merkür doğru seyri ile sosyal ağlarınızda ve uzun vadeli hedeflerinizde son zamanlardaki karışıklıkları veya gecikmeleri gidermeye yardımcı olan enerjiler sizleri karşılıyor. Arkadaşlarınızla ve gruplarla iletişiminiz güçleniyor, bu da iş birliği yapmayı ve isteklerinize doğru ilerlemeyi kolaylaştırır elinizden gelenin en iyisini yapmaya olsun gayretiniz. 

Balık:

Doğum haritalarınızda 4. evinizdeki Dolunay kişisel hayatınızı aydınlatır, sizi duygusal tüm ağırlıkları bırakmaya ev aile hayatınızda daha istikrarlı bir temel oluşturmaya teşvik eder. İster aile meselelerini çözmek ister sadece yaşam alanınızda huzur bulmak olsun, netlik enerjisini akıllıca değerlendirin.  Merkür’ün doğum haritalarınızda kariyer evinizde 10. evde doğru seyri, profesyonel yaşamınızdaki herhangi bir karışıklığı veya gecikmeyi gidermeye yardımcı olur. Kamusal ve profesyonel çabalarınızda işler daha sorunsuz akmaya başladığından, hedeflerinize güvenle ulaşmak için daha donanımlı hissedeceksiniz bu enerjiyi cömertçe ortaya koymaktan çekinmeyin. 

Gökler rehberiniz yolunuz ışık olsun. 

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Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir.

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Dr.Astrolog Şenay Devi
Dr.Astrolog Şenay Devi
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