8 Şubat Koç Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Koç, bugün kişisel alanında kalmak isteyebilirsin. Hafta sonununu yalnız başına ve dinlenerek geçirmek gündeminde yer alabilir. Her zamanki aşırı enerjik, dinamik ve hareketli tarzına zıt bir şekilde geri çekilebilirsin. Fiziksel aktivitelerde bile yüksek hareket ve enerji gerektiren sporlar yerine, meditasyon ya da yoga gibi içsel anlamda seni destekleyecek etkinlikler tercih edebilirsin.

Öte yandan bu dönemde kişisel alanını korumak da isteyeceksin. Zaten kendine dönmenin bir sebebi de bu olmalı. Kalabalık, fazla insan, olay ya da iş kendine vakit ayıramamana neden olmuş olabilir. Şimdi gökyüzünün de desteği ile kendine alan açmalısın.

Evde vakit geçirmek, hobilerine odaklanmak ya da belki de tek başına bir şeyler yapmak motivasyonunu artırabilir. İçindeki sesi dinlemeye vakit ayırmalısın. Hayatını düzene sokmak için zihninsel anlamda da netleşmeli ve karar vermelisin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...