8 Şubat Balık Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Balık, bugün güvenlik arayışı içerisine girebilirsin. Tam da bu noktada biraz yalnızlaşabilir, adeta kabuğuna çekilebilirsin. Mars'ın enerjisine kapılmak yerine Satürn'ün düzenine odaklanıyor gibisin! Oysa kendini biraz bıraksan... Güvenliği elden bırak da demiyoruz üstelik! Sadece hayata karışmalısın.

Sosyalleşmeli, belki grup etkinlikleri ve aktivitelerle farklı bir atmosferde yer alabilirsin. Bu sayede yeni dostlar edinebilir, sana iyi gelecek insanlarla tanışabilirsin. Motivasyonunu artıracak ve kendini özgür hissetmeni sağlayacak ortamlara girebilirsin. Hatta bunun için özellikle etrafındaki insanların yabancı olması iyi olabilir. Böylece kendini bırakabilirsin.

Hafta sonunda biraz boş ver! Her şeyi ardında bırak ve içini saran mutluluğu kucak. Güne erken başla, başlangıçta istemesen bile hareket et. Güçlü bir enerjiyle dolup ruhsal ve bedensel anlamda şifalanacaksın. Bol şans. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...