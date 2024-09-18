8 Soruda Yaptığın Yemekler Yüzde Kaç Lezzetli Söylüyoruz!
8 Soruda Yaptığın Yemekler Yüzde Kaç Lezzetli Söylüyoruz!
Sen bize yemek yapma ritüelini, tarzını anlat biz de senin yaptığın yemeklerin ne kadar lezzetli olduğunu söyleyelim!
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1. Yemek yapmaya nasıl başlarsın?
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2. Bir yemeğe nasıl baharat eklersin?
3. Yemek tarifleri kullanır mısın?
4. Tavayı ne zaman ısıtırsın?
5. Yaptığın yemeklerde görünüm senin için ne kadar önemli?
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