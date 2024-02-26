8 Soruda Ne Kadar Gurme Olduğunu Tahmin Ediyoruz!
8 Soruda Ne Kadar Gurme Olduğunu Tahmin Ediyoruz!
Ne kadar gurme olduğunu öğrenmek ister misin?
Haydi o zaman teste!
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1. Öncelikle söyle bakalım, sence bu ürünlerden hangisi mutfağın olmazsa olmazı?
2. Bu mutfaklardan hangisini daha çok beğeniyorsun diye sorsak?
3. Peki evde yemek yaparken airfryerda yemekleri nasıl pişirmeyi tercih edersin?
4. Şimdi de gözüne en lezzetli görünen yemeği seçmeni istiyoruz!
5. Hadi bir de bu tatlılardan birini seç!
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6. Bu baharatlardan hangisi senin favorin?
7. Dışarda yemek yerken daha çok nasıl restoranları tercih ediyorsun?
8. Son olarak yemek yaparken bu müzik türlerinden hangisini dinlemeyi tercih edersin?
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