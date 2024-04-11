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8 Soruda Misafirlerine Hazırlaman Gereken Sofrayı Söylüyoruz!

etiket 8 Soruda Misafirlerine Hazırlaman Gereken Sofrayı Söylüyoruz!

Lisa Campton
Lisa Campton - Onedio Üyesi
11.04.2024 - 19:32

Misafirlerine nasıl bir sofra hazırlayacağın konusunda kararsızsan seni testimize alalım!

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1. İlk olarak sofranı süslemek için hangi detaylara önem verirsin?

1. İlk olarak sofranı süslemek için hangi detaylara önem verirsin?

2. Misafir ağırlamayı ne kadar seviyorsun peki?

3. Misafirlerin için hazırlayacağın bir menüde en çok hangi yemeğe önem verirdin?

4. Favori masa örtünü seç bakalım!

5. Genelde misafirlerin için en sık yaptığın yemek çeşidi hangisi?

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6. En fazla kaç kişiyi ağırlayabilirsin?

7. Misafirlerinin alerji veya özel beslenme gereksinimlerine göre yemekler hazırlar mısın?

8. Son olarak bu ana yemek tabaklarından birini seçer misin?

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Misafirlerine şölen gibi bir sofra hazırlamalısın!

Misafirlerine şölen gibi bir sofra hazırlamalısın!

Sen misafir ağırlamaya adeta bayılıyorsun! Evin bu yüzden hep dolup taşıyor. Kalabalık sofralar da haliyle senden soruluyor. Bu yüzden senden beklenti oldukça büyük. Yeteneklerini konuştur ve misafirlerine sonsz seçenekten oluşan şölen gibi bir sofra hazırla! Ağzınızın tadı bozulmasın.

Misafirlerine samimi gibi bir sofra hazırlamalısın!

Misafirlerine samimi gibi bir sofra hazırlamalısın!

Kalabalık olmasa da misafirleri seviyorsun. Özellikle yemek yerken muhabbet etmeye bayılıyor ortamın hareketli ve samimi olmasını tercih ediyorsun. Eee tabii çoğunlukla misafirlerin de senin gibi. Bu yüzden herkesin en çok sevdiği şeylerden oluşan samimi ve lezzetli bir sofra hazırlamalısın. Önlükler takılsın!

Misafirlerine şık ve sade gibi bir sofra hazırlamalısın!

Misafirlerine şık ve sade gibi bir sofra hazırlamalısın!

Az kişi olsun ama öz kişi olsun diyenlerdensin. Ayrıntılara fazlasıyla önem veriyor, kaliteden asla ama asla vazgeçmiyorsun. Değişik yemekler denemek de senin için çok önemli. Bu yüzden misafirlerini şaşırtacak şekilde lezzetli ve değişik yemeklerden oluşan sade ama şık bir sofra hazırlamalısın.

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