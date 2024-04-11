8 Soruda Misafirlerine Hazırlaman Gereken Sofrayı Söylüyoruz!
8 Soruda Misafirlerine Hazırlaman Gereken Sofrayı Söylüyoruz!
Misafirlerine nasıl bir sofra hazırlayacağın konusunda kararsızsan seni testimize alalım!
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1. İlk olarak sofranı süslemek için hangi detaylara önem verirsin?
2. Misafir ağırlamayı ne kadar seviyorsun peki?
3. Misafirlerin için hazırlayacağın bir menüde en çok hangi yemeğe önem verirdin?
4. Favori masa örtünü seç bakalım!
5. Genelde misafirlerin için en sık yaptığın yemek çeşidi hangisi?
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6. En fazla kaç kişiyi ağırlayabilirsin?
7. Misafirlerinin alerji veya özel beslenme gereksinimlerine göre yemekler hazırlar mısın?
8. Son olarak bu ana yemek tabaklarından birini seçer misin?
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