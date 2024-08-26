8 Soruda En Sevdiğin Yemeği Tahmin Ediyoruz!
8 Soruda En Sevdiğin Yemeği Tahmin Ediyoruz!
Yemek yemeye doyamıyorsun ama bir tanesi var ki o çok başka. Soruları yanıtla, en sevdiğin yemeği tahmin edelim!
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1. Bir akşam yemeği daveti veriyorsun. Hangi yemeği seçersin?
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2. Bir gün boyunca tek bir mutfaktan yemek yemek zorunda olsan, hangisini seçerdin?
3. Bu tatlılardan birini seçer misin?
4. Kahvaltıda ne yemeyi seversin?
5. Yemek yaparken en çok hangi malzemeyi kullanırsın?
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