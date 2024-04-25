8 Soruda Beslenmene Dahil Etmen Gereken Sağlıklı Besini Söylüyoruz!
8 Soruda Beslenmene Dahil Etmen Gereken Sağlıklı Besini Söylüyoruz!
Sen bize alışkanlıklarını ve hayatını anlat, biz de beslenmene dahil etmen gereken yemeği söyleyelim. Hazırsan, başlayalım!
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1. Kahvaltıda olmazsa olmazın hangisi?
2. Öğle yemeğinde ne yemek istersin peki?
3. Yemekten sonra yürür müsün?
4. Peki en sevdiğin meyve hangisi?
5. Akşam yemeğinde kendini şımartmak için hangisini tercih edersin?
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6. Tatlı olarak ne yersin?
7. Günde ne kadar su içiyorsun?
8. Son olarak ne kadar sıklıkla sebze tüketiyorsun?
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