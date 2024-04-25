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8 Soruda Beslenmene Dahil Etmen Gereken Sağlıklı Besini Söylüyoruz!

etiket 8 Soruda Beslenmene Dahil Etmen Gereken Sağlıklı Besini Söylüyoruz!

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
25.04.2024 - 21:01

Sen bize alışkanlıklarını ve hayatını anlat, biz de beslenmene dahil etmen gereken yemeği söyleyelim. Hazırsan, başlayalım!

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1. Kahvaltıda olmazsa olmazın hangisi?

2. Öğle yemeğinde ne yemek istersin peki?

3. Yemekten sonra yürür müsün?

3. Yemekten sonra yürür müsün?

4. Peki en sevdiğin meyve hangisi?

5. Akşam yemeğinde kendini şımartmak için hangisini tercih edersin?

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6. Tatlı olarak ne yersin?

7. Günde ne kadar su içiyorsun?

8. Son olarak ne kadar sıklıkla sebze tüketiyorsun?

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Kesinlikle yağsız protein!

Sen aslında elinden geldikçe sağlıklı besleniyorsun ama daha iyisi için öğünlerine yağsız proteinleri de eklemen gerekiyor. Yağsız protein, kas yapımı ve onarımı için oldukça önemli olduğundan sana da çok iyi gelecek. Yağsız et, tavuk, balık, fasulye ve mercimek gibi yağsız protein kaynaklarını öğünlerine eklemeyi unutma!

Kesinlikle süt ve süt ürünleri!

Vücudunun ihtiyaç duyduğu kalsiyumu ve vitamini almak için öğünlerine bol bol süt ve süt ürünlerini eklemen gerekiyor. Ne kadar yediklerine dikkat etmeye çalışsan da bazen ipin ucu kaçabiliyor... Bu yüzden de yediklerin biraz fazla gelebiliyor. Süt ürünleri, kalsiyum, vitamin D ve protein bakımından zengin olduğu için sana çok iyi gelecek! Düşük yağlı süt, yoğurt ve peynir gibi süt ürünleri seçmeyi unutma.

Kesinlikle sebze!

Kabul edelim senin öğünlerinin arasında neredeyse sebze hiç yok. Sebzelerden de alman gereken besin değerleri bulunuyor, bu yüzden öğünlerine daha fazla sebze dahil etmen gerekiyor. Sebzeler de vitaminler, mineraller ve lif bakımından zengin olduğu için etkisini hızlıca fark edeceksin. Her gün en az 2 porsiyon meyve ve sebze yemeye çalışabilirsin!

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