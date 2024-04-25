8 Soruda Beslenmene Dahil Etmen Gereken Sağlıklı Besini Söylüyoruz!

Vücudunun ihtiyaç duyduğu kalsiyumu ve vitamini almak için öğünlerine bol bol süt ve süt ürünlerini eklemen gerekiyor. Ne kadar yediklerine dikkat etmeye çalışsan da bazen ipin ucu kaçabiliyor... Bu yüzden de yediklerin biraz fazla gelebiliyor. Süt ürünleri, kalsiyum, vitamin D ve protein bakımından zengin olduğu için sana çok iyi gelecek! Düşük yağlı süt, yoğurt ve peynir gibi süt ürünleri seçmeyi unutma.