8 Ocak Oğlak Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Oğlak, bugün her zamankinden çok daha ciddi ve net olacaksın. Her şeyin kusursuz olmasını isteyecek, esnemeyen bazı kurallar da koyacaksın kendine. Ancak bu durum seni biraz zorlayabilir... Dikkatli ol, kusursuz ya da mükemmeli ararken daha fazla hata yapabilirsin.

Düzeni ve en iyiyi hedeflemeni sağlayan ise Merkür'ün burcuna geçişi olacaktır. Biraz zor da olsa bu astrolojik etkiyi dengede tutsan iyi edersin. Zira kişisel hedeflerine ulaşmanın ötesinde girdiğin rekabet ve takındığın otoriter tavır, başarın önünde bir engele dönüşebilir.

Gelelim romantik konulara ve aile düzenine. Sevdiklerine karşı da dikkatli olsan iyi edersin. Onların iyiliğini isterken bazı hatalar yapabilirsin. İzin ver herkes kendi kararını kendisi versin ve gerekiyorsa hata da yapsın. Özellikle çocukların ve kardeşlerine hata payı bırakmak onların da sağlılı büyümesini sağlayacaktır. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...