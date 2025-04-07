8 Nisan Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bugün ilişkilerinde beklenmedik gelişmeler yaşanabilir. İnsanlara güvenmek ve kendini bırakmak konusunda birtakım tereddütlerin olabilir. Partnerin, dostların ve aile bireylerinle ilişkinde mesafelerin ardına da sığınabilirsin. Zira, hislerini kontrol edemeyebilir, duygu ve kafa karışıklıkları da yaşayabilirsin.

Tam da bu noktada kendini güvende hissetmek her zamankinden çok daha önemli hale gelebilir. Kendini korumayı, duyguların incinmesin diye gardını almayı ve geri çekilmeyi düşünmek aslında sana iyi de gelebilir. Belki de biraz kendine dönüp içindeki sesi de dinleyebilirsin bu sayede.

Issızlaşmak ve yalnızlaşmak istiyorsan, bu süreçte iş hayatındaki başarılara da odaklanabilirsin. Kişisel başarılara yönelip kendini gösterebilirsin. İş dünyasında kişisel hedeflerine yönelerek ise kendini ispat etmek de gündeminde yer alabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...