8 Nisan Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bugün biraz inişli çıkışlı bir gün olabilir. Duygusal dengesizliklere hazır ol. Kararsız kaldığın anlarda Chiron'un güçlendirdiği sezgilerine güven. Her zamankinden farklı bir strateji ile düzenden uzaklaş! Ne dersin, bunu yapabilir misin?

Güneş ve Chiron kavuşumu, ilişkilerdeki dengeleri ve uyumu derinden sarsıyor. Aşk hayatında bir takım sorunlarla yüzleşmen gerekebilir. Partnerinle daha sağlam bir temel üzerine inşa edilmiş bir ilişkiye doğru ilerlemek için bu zorluğu aşmanız şart. Onun da çabaladığını görmek sana güç verebilir.

Son olarak kariyerinde, iş birlikleri ve ortaklıklar üzerinden gelen fırsatlar seni bekliyor. Fakat burada da kararsızlık ve dengesizliklerden kaçınmalısın. Dikkatli ol, aldığın bazı riskler seni düşündüğünden daha fazla üzebilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...