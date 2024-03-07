8 Mart Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bugün Merkür ile Neptün'ün kavuşumu, aşk ve duyguların ön plana çıkarıyor. Birçok güzel duygunun yanında zaman zaman gerçeklik algını da bulanıklaştıran Neptün'ün enerjisine dikkat et. Hayatında denge, düzen ve uyuma önem verdiğini biliyoruz. Bu yüzden düzenin bozulabileceğine işaret eden bu açı kalıbında, sana biraz sabır diliyoruz!

Kariyer yaşamını ele aldığımızda, abartılı hedefler ve gerçek üstü düşlerle kendini zorlu bir duruma sokabileceğini anlıyoruz. Hırslarını ortaya çıkaran bu açı kalıbında, daha fazlasını isterken yolundan sapabilirsin. Bunun yerine mevcut düzeni koruyarak haftayı kapatmaya ne dersin? Tabii bu sırada kendi hayatına dair konulara da odaklanabilirsin. Duyguların ön plana çıkmasıyla aşkta kazanan sen olabilirsin. Hırslı ve riskli yollardan yürüyecek cesareti bulduğunda yaptığın yatırımların sonucunda büyük karlar da elde edebilirsin. Görünen o ki Neptün'ün stresine rağmen, bugün son derece şanslı olan Terazi burçları, hafta sonuna hızlı ve keyifli bir giriş yapabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...