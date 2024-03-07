8 Mart Boğa Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Boğa, bugün altıncı hissine ve sezgilerine güvenmelisin! Merkür ile Neptün'ün kavuştuğu bu Cuma günü ilişkilerindeki anlayış ve empati seviyesini yükseltebilir. İçerisinde bolca sezgi barındıran, gerçeklerin göz ardı edilmediği ve sırların peşi sıra ortaya çıktığı bir gün olabilir. Hayatının seyrini değiştiren bilgilere hazır ol! Çoğunlukla seni güldürecek şeyler işiteceksin. Tabii sırların açığa çıkması bazen stresli de olabilir.

Neptün'ün gerçeklik algısıyla oynadığı bugün, iyi bir gözlemci olan Boğa burçları için keyifli bir gün olabilir. Partnerin, aile bireylerin ya da yakın dostlarından gelen itiraflarla hem şaşırabilir hem de eğlenebilirsin. Belki yakın bir dosttan gelen aşk itirafına çok mutlu olabilirsin. Ebeveynlerinle gireceğin diyaloglar maddi krizlerini çözebilir. Bu güne kadar bilmediğin bir kökenin, atadan kalma bir mirasın veya henüz taşımadığın akrabaların olabilir. Senin de söylemek istediğin bir sırrın varsa, bugün tam zamanı. Hazır herkes itiraf ederken sen de aradan sıyrılabilirsin. E senin, sırrın ne? Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...