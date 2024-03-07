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8 Mart Boğa Burcu Günlük Burç Yorumu

8 Mart Boğa Burcu Günlük Burç Yorumu

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Onedio Üyesi
07.03.2024 - 19:03

Sırlar gün yüzüne çıkarken senin itirafını merak ediyoruz! Merkür ile Neptün'ün kavuşumu dengeleri değiştirebilir. Peki, 8 Mart Cuma gününde boğa ve yükselen boğa burcunu neler bekliyor? Günlük burç yorumlarına göre günün nasıl geçecek? Sizin için boğa ve yükselen boğa burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre 8 Mart Cuma günün nasıl geçecek?  

İşte, boğa ve yükselen boğa burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bugün altıncı hissine ve sezgilerine güvenmelisin! Merkür ile Neptün'ün kavuştuğu bu Cuma günü ilişkilerindeki anlayış ve empati seviyesini yükseltebilir. İçerisinde bolca sezgi barındıran, gerçeklerin göz ardı edilmediği ve sırların peşi sıra ortaya çıktığı bir gün olabilir. Hayatının seyrini değiştiren bilgilere hazır ol! Çoğunlukla seni güldürecek şeyler işiteceksin. Tabii sırların açığa çıkması bazen stresli de olabilir. 

Neptün'ün gerçeklik algısıyla oynadığı bugün, iyi bir gözlemci olan Boğa burçları için keyifli bir gün olabilir. Partnerin, aile bireylerin ya da yakın dostlarından gelen itiraflarla hem şaşırabilir hem de eğlenebilirsin. Belki yakın bir dosttan gelen aşk itirafına çok mutlu olabilirsin. Ebeveynlerinle gireceğin diyaloglar maddi krizlerini çözebilir. Bu güne kadar bilmediğin bir kökenin, atadan kalma bir mirasın veya henüz taşımadığın akrabaların olabilir. Senin de söylemek istediğin bir sırrın varsa, bugün tam zamanı. Hazır herkes itiraf ederken sen de aradan sıyrılabilirsin. E senin, sırrın ne? Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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