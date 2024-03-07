8 Mart Aslan Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Aslan, bugün açık havada vakit geçirerek ruhunu dinlendirebilirsin. Hayatın telaşı, stresli iş hayatı ve ilişkilerdeki dengesizlikler seni yormuş olabilir. Merkür ile Neptün'ün kavuşumunda sen de yorgunluklarını fark edebilirsin! Şimdi biliyorsun ki kendine vakit ayırmanın zamanı geldi.

Mesela bugün ne yapmak istiyorsun? İşte güne başlarken kendine sorman gereken tek soru. Bu sayede hem cuma gününü hem de hafta sonunu seni mutlu edecek şekilde planlayabilirsin. Özellikle küçük bir seyahate çıkmak isteyebilirsin. Sorunlardan ya da sorunlu insanlardan uzaklaşmak sana iyi gelebilir.

Bu yolculuk sana kendinle ne kadar mutlu olduğunu bir kez daha gösterecek! Bir Aslan'ın kendinden başka kime ihtiyacı olabilir ki? Tabii haftanın son günü sosyal hayatına geri döndüğünde dinlenmiş ve kendine zaman ayırmış olmanın enerjisiyle, dostlarınla da sıkı bağlar kurabilirsin. Birlikte mutlu olduğun insanlara vakit ayır. Ruhen ya da bedenen yaşadığın yerden uzaklaşmak yenilenmenin en güzel yolu gibi görünüyor. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...