8 Mart Akrep Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Akrep, hazır ol! Çünkü bugün bir hayli hızlı geçecek... Aynı anda bir çok işi yapmak ve harekete geçmek isteyebilirsin. Hayatında köklü değişiklikler için heyecan duyabilirsin. Seni tetikleyen Ay hareketleri sayesinde hem zihninde hem de ruhunda canlandığını hissedeceksin. Bu sayede üretecek ve gelişeceksin.

Tam da bu aşamada yeni ortaklıklar ve ilişkiler gündeminde yer alabilir. Hayatına yeni insanları dahil edebilir, iş birlikleri kurabilirsin. Böylece para kazanmaya odaklanabilir, yeni bir iş kurmanın heyecanına odaklanabilirsin. İhtiyacın olan yeniliği bu sayede bulabilir, kendine güvenmeye başlayabilirsin.

Güçlü bir öz güvenle kariyerini değiştirmeye başlarken bir yandan da manevi konulara odaklanabilirsin. Duygu dolu yakınlaşmalar söz konusu olabilir. Bu aşamada kalbinin sesini dinlemeli, ailenden güç almalısın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...