8 Kasım Yengeç Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yengeç, bugün ilişkilerinizi yönetmelisin. Duygusal anlamda bir hayli enerji sarf ettiğin sosyal çevrende değişim zamanı geldi. Uzun zamandır hayatında olan arkadaş ya da dostlarına dahi bakış açının değiştiğini açıkça ifade etmelisin. Zira bu aralar değişen perspektifine uygun dostluklar edinmek de isteyebilirsin.

Güneş ile Uranüs'ün arasındaki karşıtlık sayesinde, bazı ilişkilere haddinden fazla değer verdiğini göreceksin. Bu sayede üzerindeki baskıdan kurtulma şansı elde edecek ve hayatını istediğin gibi yaşamak için sosyal çevrende birtakım elemeler yapacaksın. Yeni ilişkiler kurmalı ve sana kendini iyi hissettiren insanlarla olmalısın.

Değişen perspektifin, geleceğe dair planlarının da değilmesine neden olabilir. Belki de uzun zamandır uğruna emek harcadığın iş sana göre değildir. Bununla yüzleştiğinde gitmek istediğin yolu da bulacaksın. Bol şans. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...