8 Kasım Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bugün derin bir dönüşüm yaşayacaksın. Resmen yüklerinden arınacak, bırakma sürecine girecek ve bazı bağları koparacaksın. Çünkü Güneş ile Uranüs'ün arasındaki karşıtlık ilişkisi, sana güçlü bir yeniden doğma arzusu katacak.

İşte tam da bu aşamada duygusal anlamda yük taşımak istemeyeceksin. Seni yoran ve üzen kişiler ya da olaylarla yüzleşmeyi dahi reddedecek, basitçe hayatından çıkaracaksın. Gerisi derin bir huzur ve rahatlık... İlişkilerindeki düzen maddi anlamda da rahata ermeni sağlayacak. Özellikle miras konularında güçleneceksin.

Bağını kestiğin ya da ilişkilerini özgür kalacak şekilde yönettiğin bu süreçte, maddi kaynaklarını da dilediğin gibi kullanacaksın. Şimdi buna arınma diyebiliriz işte! Zira, kendi yolunu hem maddi hem de manevi anlamda çizerek istediğin hayatı elde edebileceksin. Belki de uzun zamandır hayalini kurduğun moda işine girmenin zamanı gelmiştir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...