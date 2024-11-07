8 Kasım Akrep Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Akrep, bugün bağımsızlık tek gündemin haline gelecek! Özellikle ikili ilişkilerde, baskı altında hissettiğin aile bağların ve kaotik romantik birlikteliklerde kendini özgürleştirmeye ihtiyaç duyacaksın. Bireysel alana ihtiyacın artacak ve yalnızlık sana iyi gelecek. Biraz başını dinlemek istediğinde yanında kim olsun isterdin?

İşte bu kişi Güneş ile Uranüs'ün arasındaki karşıtlığın da dahi yanında oluyorsa, artık ona aşkını itiraf etmelisin. Zaten birlikte olduğun partnerin ise birlikteliğinizi evlilik ya da çocukla taçlandırabilirsiniz. Ancak unutma ki içinde git gide büyüyen özgürlük arzusu, doğru kişinin yanında değilsen; seni zorlayabilir. Mutlu olmak için Güneş sana gülümserken, doğru kişiyle doğru yerde olmalısın.

Benzer bir şekilde iş birliği ve ortaklık ilişkilerinde de güvendiğin kişiyi seçmelisin. Aksi takdirde sorunlar yaşayabilirsin. Sınırlarını iyi çiz, çünkü bugün hayatına hiç kimsenin müdahale etmesine izin vermeyeceksin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...