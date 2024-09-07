8 Eylül Yengeç Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yengeç, bugün ortaklıklar ve evlilikler üzerine konuşacağız! Uzun süreli ilişkilerde birtakım dönüm noktalarının yaşandığı ve bazı sınavlar verilmesi gereken bir güne başlıyoruz. Güneş ile Satürn arasındaki karşıtlık sabırlı olman gereken bir döneme girdiğini işaret ediyor. Bu aşamada fevri ve ani kararlar ile hareket ederek kalp kırmamalısın. Attığın her adımı iyi düşünmeli, sonrasını planlamalı ve işlerin duygusal yanını da hesaba katmalısın.

Belki de ilişkilerde daha fazla sorumluluk alman gerekebilir. Romantik ilişkinde partnerine karşı daha anlayışlı, iş ilişkileri ve ortaklıklarında ise daha sabırlı olmalısın. Yapılan hatalarda art niyet aramamalı, dengeyi koruması gereken taraf olduğunu unutmamalısın.

Görünen o ki Güneş'in etkisi altında düzeni sağlayan kişi sen olacaksın. Bu arada kendini ihmal etmemelisin. Zorlukların üstesinden gelmek için kendinde bazı değişiklikler yapmak isteyebilirsin. Tarz değişikliği ya da dış görünüşüne etki edecek küçük dokunuşlar seni mutlu edebilir. Estetik dokunuşlar, özel bakımlar ve egzersizler günlük rutinlerine eklenebilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...