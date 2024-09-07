8 Eylül Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Terazi, geçmişin izleri bugüne sirayet edebilir. Özellikle ev ve aile konularında geçmişten gelen birtakım sorunlar yeniden gündeme gelebilir. Güneş ile Satürn arasındaki karşıt enerji, hane içindeki düzene tamamen değiştirebilir. Bu dönemde sorunları her zamankinden daha ciddi bir şekilde ele alabilirsin. Bazı dengelerin değişmesi seni biraz yorabilir ve kızdırabilir. Ancak bununla mücadele edecek enerjiye sahip olduğunu bilmelisin.

Hatta tam da bu noktada, Güneş'in seni desteklediğini unutmamalısın. Zira geçmişin gündeme gelmesi geleceğin iyileşmesi için önemli olabilir. Derinlerde izleri kalan yaralarını sarmak için eşsiz bir fırsat olabilir. Sen ise bu dönemde, hane içinde daha fazla sorumluluk alarak kendini gösterme fırsatı elde edebilirsin. Otoriteni ve gücünü kanıtlamak üzeresin, bize soracak olursan bir an önce harekete geçmelisin.

Öte yandan bugün, kariyerinde önemli fırsatlar elde edebilirsin. Projelerini hedeflediğinden daha geniş bir kitleye ulaştırabilirsin. Sesini duyurmak ve kendini göstermek için kendinden emin bir şekilde hareket etmelisin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...