8 Eylül Oğlak Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Oğlak, bugün her zamankinden çok daha öz güvenli ve sınır tanımaz bir şekilde hareket edebilirsin. Kendini ifade etme konusunda net olmaya odaklanarak, karşına çıkan engelleri kolayca aşabilirsin. Güneş ile Satürn arasındaki karşıtlığın olumsuz etkisini olumluya çevirecek bir bakış açısıyla hareket edebilirsin.

Kendinden emin bir şekilde izlediğin yol ve kişisel hedeflerin sayesinde mutluluğa odaklanabilirsin. Hiçbir sorun umursamadan kendine odaklandığın bir güne başlıyoruz. Hayatın tadını çıkarmak ve bildiğini okumak sana yine iyi gelecektir. Bu aşamada birtakım hedeflerini ve sorumluluklarını ikinci plana atabilirsin. Korkusuzca ilerlemek, tam da senden beklenen bir davranış! Belki de bu sayede yeni bir askıda kapılabilirsin. Romantizme odaklayıp, partnerin ile mutlu bir pazar günü geçirebilirsin.

Biraz da iş hayatından söz edelim! Bugün, iş stresi ve kaosu hiç sana göre değil. Dinlenmelisin! Bu arada karşına çıkan hiç fırsatlarını değerlendirmeli, sorunlar karşısında ise kendini açık bir dille ifade etmelisin. Güçlü duruşun ile fark yaratmaya hazırsın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...