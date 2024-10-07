8 Ekim Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bugün aşk seni çağırıyor! Venüs ile Mars'ın desteği ile dışarı çıktığın anda yeni biriyle tanışabilirsin. Bu aşamada yapacağın tercihler çok önemli! Olur da geçmiş ve gelecek arasında sıkışırsan, kalbinin sesini dinlemelisin. Hatta içindeki romantik ve özgür ruhu harekete geçirmeli, dengeyi bulmakla vakit kaybetmemelisin. Yeni hayatın ve düzenin sana zamanla ihtiyacın olan dengeyi de sağlayacaktır.

Belki de yeni aşk sana yeni yollar da sunacaktır. Partnerinle birlikte ya da duygularının sana kattığı enerji ile kendini daha özgür hissedebilirsin. Bir süredir ertelediğin seyahat veya eğitim programları için harekete geçebilirsin. Şimdi büyük fırsatlar seni bekliyor. Kendini geliştirme adına büyük düşüncelere odaklan. Çünkü hiçbir güç seni durdurmayı başaramaz.

Tüm bunların dışında aile içinde de bazı değişimlerden söz etmek mümkün olacak. Sevdiklerine zaman ayır, onlarla olmak sana iyi gelecek. Hayatın tadını onlarla çıkaracağına eminiz. Hafta boyunca manevi desteklerine ihtiyaç duyabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...