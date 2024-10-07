8 Ekim Kova Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Kova, bugün uzak mesafeli aşklar ve hasret gündeminde! Kalbini ısıtacak bir kavuşma için hazırsın. Ancak bunu planlamalı ve doğru anda doğru yerde olmalısın. Sevdiğin kişi ile arandaki sınırları aşıp duygularını özgürce ifade etmenin tam zamanı. Venüs ve Mars'ın desteği ile özlediğin her şeye kavuşacaksın. Açıkçası bu kavuşma film tadında hem duygulu hem de şaka gibi olacak.

Bekar Kova burçları ise geçmişe dönebilir. Belki de geçmişte kaldığını sandığın duygular sana o kadar da yabancı değildir. Eski aşıktan yeni eş olur mu? Bize sorarsan, Venüs isterse olur! Sen de kalbinin sesini dinle, gerekiyorsa geçmişe dön. Çünkü pişman olmayacağını sen de içten içe biliyorsun.

Romantizm ile yaratıcılığın da gelişecek. Aşkta olduğu gibi iş hayatında da sınır tanımayacaksın. Yeni fikirler, projeler ya da sosyal girişimlerle toplumda fark yaratman an meselesi. Hadi harekete geç! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...