8 Aralık Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bugün dengeyi umursamanın hiç sırası değil! Bırak her şey kontrolden çıksın. Zaten, Mars retroda tüm taşlar yerinden oynayacak! Biraz daha oynasın... Herkes dağıtırken toplamaktan yorulmadın mı?

İşte tam da bu noktada önce 'ben' demenin zamanı geldi! Kendine verdiğin değeri, kanıtla! Başkasına değil elbette, kendine. Duygularına zaman ayır, yalnız vakit geçir, olduğun gibi davran, düşünmeden konuş, çizgiyi geç. Sosyal imajını, aile içindeki düzeni, insanların ne diyeceğini ya da birilerinin kırılıp dökülebileceğini düşünme! Uyum sağlamakla da zaman kaybetme, indir maskeni ve gerçek seni görmelerine izin ver. Ne kadar da kusursuzsun, bunu başta sen olmak üzere herkes bilmeli.

Biraz da iş konuşalım! Çünkü gerçek sen, iş hayatında da ekip ruhunu desteklemek yerine lider olmalısın. Yaptığın işlerle ve zekanla övünme sırası sende! Başarılarını kabul et ve hadi göster artık kendini. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...