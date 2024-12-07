onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Astroloji
Terazi Burcu
8 Aralık Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

8 Aralık Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Astroloji Editörü
07.12.2024 - 19:01

Bu kez de boş verin dengeyi... Peki 8 Aralık Pazar gününde terazi ve yükselen terazi burcunu neler bekliyor? Günlük burç yorumlarına göre günün nasıl geçecek? Sizin için terazi ve yükselen terazi burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre 8 Aralık Pazar günün nasıl geçecek?  

İşte, terazi ve yükselen terazi burcuna ait günlük burç yorumları... 

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bugün dengeyi umursamanın hiç sırası değil! Bırak her şey kontrolden çıksın. Zaten, Mars retroda tüm taşlar yerinden oynayacak! Biraz daha oynasın... Herkes dağıtırken toplamaktan yorulmadın mı? 

İşte tam da bu noktada önce 'ben' demenin zamanı geldi! Kendine verdiğin değeri, kanıtla! Başkasına değil elbette, kendine. Duygularına zaman ayır, yalnız vakit geçir, olduğun gibi davran, düşünmeden konuş, çizgiyi geç. Sosyal imajını, aile içindeki düzeni, insanların ne diyeceğini ya da birilerinin kırılıp dökülebileceğini düşünme! Uyum sağlamakla da zaman kaybetme, indir maskeni ve gerçek seni görmelerine izin ver. Ne kadar da kusursuzsun, bunu başta sen olmak üzere herkes bilmeli. 

Biraz da iş konuşalım! Çünkü gerçek sen, iş hayatında da ekip ruhunu desteklemek yerine lider olmalısın. Yaptığın işlerle ve zekanla övünme sırası sende! Başarılarını kabul et ve hadi göster artık kendini. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın