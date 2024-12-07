8 Aralık Balık Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Balık, bugün net bir şekilde geri hareketine başlayan Mars etkisiyle derin düşüncelere dalacaksın. Sınırlarını yeniden belirlemek isteyeceksin, hem de pek çok konuda! Hayal ile gerçek arasındaki çizgiyi, ruhundaki karanlık ile aydınlığı, sevgi ile sevgisizliği... Kısacası tüm ikilemlerini yeniden düşüneceksin.

Tam da bu noktada yaptığın fedakarlıkları dikkatle düşüneceksin. Yeterince takdir edilip edilmediğini anlamak isteyeceksin. Çabalarının karşılığını almak, hak ettiğin teşekkürle karşılanmak senin için her zamankinden önemli hale gelecek. Sen teksin ve değerlisin. Yoruluyorsan, bunun anlamı olmalı!

Yaşadığın bu derin içsel farkındalıkla ruhunun karanlıklarını aydınlatabilirsin. Hak ettiğini almak için mücadeleye hazırsın. Bize soracak olursan, sınırlanı çizmeden mücadeleye başlama. Önce ne istediğini belirle, sonra istediğini al! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...