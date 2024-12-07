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8 Aralık Aslan Burcu Günlük Burç Yorumu

8 Aralık Aslan Burcu Günlük Burç Yorumu

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Astroloji Editörü
07.12.2024 - 19:01

Güç elde etmelisiniz! Peki 8 Aralık Pazar gününde aslan ve yükselen aslan burcunu neler bekliyor? Günlük burç yorumlarına göre günün nasıl geçecek? Sizin için aslan ve yükselen aslan burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre 8 Aralık Pazar günün nasıl geçecek?  

İşte, aslan ve yükselen aslan burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bugün güç ve üstlük arayışı içerisine gireceksin! Özellikle de bir süredir seni yoran ve üzen kişilere karşı sert bir tavırla hareket edeceksin. Sınırlarından, kendinden ve hayatından taviz vermeyeceksin! Hatta bu retroda içindeki ateşi dışına vuracaksın! 

Sana dokunan yanar, bizden söylemesi! Gerçek gücünü keşfederek içinden geldiğince davranacaksın. Hanenin içinde, sosyal çevrende ve iş hayatında lider olmak istiyorsun. Tabii öyle de davranacaksın. Kimsenin sınırlarını ihlal etmemesi için kontrolü yeniden eline alacaksın. Biraz esneklik verdiğin konular da bile geri adım atacaksın. 

Tam da bu noktada biraz kendinle baş başa kalmaya ne dersin? Haftanın son gününü renklendirecek kişisel bakım, masaj, SPA veya yürüyüş tam da ihtiyacın olan şey! Bedenin enerjisini atsın, sen de uzaklaş... Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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