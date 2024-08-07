8 Ağustos Akrep Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Akrep, bugün kariyerine ilişkin kararlar alırken aile düzenini değiştirecek adımlar atabilirsin. Özgürlüğünü kısıtlayan bazı bağları yeniden gözden geçirmek isteyebilirsin. Söz konusu bağlayıcı etki ailen bile olsa kendi hayatını inşa etmek için bir karar almak zorundasın. İşte tam da bu noktada ne istediğine karar vermelisin.

Zira Merkür retrosunun etkisiyle, zihninde bastırdığın ve görmezden geldiğin pek çok duygu yeniden su yüzüne çıkabilir. Böylece önünde duran engeller, resmen gözüne batabilir. Yürümek istediğin yolu belirlerken, vazgeçmen gereken şeyleri de ele almalısın. Belki bu konuda fikirlerine önem verdiğin bir büyüğünden destek alabilirsin. İyiliğini istediğinden emin olduğun dostların da yanında olacaktır. Tüm bunların yanında günün sonunda geleceğini inşa etmeye başlayacağına eminiz.

Biraz da aşktan söz edelim! Hayatında büyük değişiklikler yapmak kolay değildir. Bu yüzden duygusal anlamda bir desteğe de ihtiyaç duyacaksın. Tam da bu noktada yanında olmasını istediğin kişiyi doğru seçmelisin ki bir ömür yanında olsun. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...