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8 Ağustos Akrep Burcu Günlük Burç Yorumu

8 Ağustos Akrep Burcu Günlük Burç Yorumu

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Onedio Üyesi
07.08.2024 - 19:01

Özgürlüğünüzün kısıtlanmasına izin vermeyin! Peki, 8 Ağustos Perşembe gününde akrep ve yükselen akrep burcunu neler bekliyor? Günlük burç yorumlarına göre günün nasıl geçecek? Sizin için akrep ve yükselen akrep burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre 8 Ağustos Perşembe günün nasıl geçecek?  

İşte, akrep ve yükselen akrep burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bugün kariyerine ilişkin kararlar alırken aile düzenini değiştirecek adımlar atabilirsin. Özgürlüğünü kısıtlayan bazı bağları yeniden gözden geçirmek isteyebilirsin. Söz konusu bağlayıcı etki ailen bile olsa kendi hayatını inşa etmek için bir karar almak zorundasın. İşte tam da bu noktada ne istediğine karar vermelisin. 

Zira Merkür retrosunun etkisiyle, zihninde bastırdığın ve görmezden geldiğin pek çok duygu yeniden su yüzüne çıkabilir. Böylece önünde duran engeller, resmen gözüne batabilir. Yürümek istediğin yolu belirlerken, vazgeçmen gereken şeyleri de ele almalısın. Belki bu konuda fikirlerine önem verdiğin bir büyüğünden destek alabilirsin. İyiliğini istediğinden emin olduğun dostların da yanında olacaktır. Tüm bunların yanında günün sonunda geleceğini inşa etmeye başlayacağına eminiz. 

Biraz da aşktan söz edelim! Hayatında büyük değişiklikler yapmak kolay değildir. Bu yüzden duygusal anlamda bir desteğe de ihtiyaç duyacaksın. Tam da bu noktada yanında olmasını istediğin kişiyi doğru seçmelisin ki bir ömür yanında olsun. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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