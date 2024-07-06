7 Temmuz Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bugün Venüs ile Uranüs arasında meydana gelen atmışlık açı, iyileşme enerjisini ortaya çıkarıyor. Bu açı, özellikle duygusal ve fiziksel sağlığınla ilgili konularda şifa bulmanı sağlayacak. Geçmişte yaşadığın zorlukları geride bırakmanın ve iç huzura kavuşmanın tam zamanı. Bu dönemde sosyal çevrende daha destekleyici ve anlayışlı ilişkiler kurmak önemli olacaktır. Sevdiklerinin desteği sana güç verecektir. Bekar Terazi burçları için ise, duygusal olarak daha iyileştirici ve destekleyici bir ilişki arayışı ön planda olabilir. Yoksa ufukta yeni bir aşk mı var?

Uranüs'ün etkisi altında bir de iş hayatını ele alalım! Her zamankinden daha akılcı ve ön görülü olduğun bu süreçte, yeni projelere odaklanmalısın. Artan iç huzurun ile iş hayatının stresini en iyi şekilde yönetebilir ve kendini kanıtlama şansı elde edebilirsin.

Tüm bunların yanında, ne yaparsan; sakin ve dengeli bir yaklaşımla yapmalısın. Bu durum günü daha rahat geçirmeni ve huzurlu olmanı sağlayacaktır. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...