7 Temmuz Oğlak Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Oğlak, bugün ikili ilişkilerinde bazı zorlu sınavlarla karşılaşabilirsin. Venüs ile Uranüs arasında meydan gelen atmışlık açı, özellikle aşk ve arkadaşlık ilişkilerinde dikkatli olmanı gerektiriyor. Sevdiklerine karşı sabırlı ve anlayışlı olmak, bu dönemi daha kolay atlatmanı sağlayacaktır. Fakat sözlerini bir defada anlayamayan kişilere karşı sabırlı olmakta zorlanabilirsin. Belki de bu noktada ilişkilerini düzenlemek iyi olacaktır. Ne dersin, kalbinde ayrılık çanları mı çalıyor? Üstelik biten ilişkilerin seni güçlendireceği bir dönemdesin. Sanıyoruz bu durumu bir arınma olarak ele alabilirsin.

Tüm bunların yanında iş hayatında başarıya odaklanmalısın. Sana iyi gelen ve mental anlamda güçlü olmanı sağlayan kariyer hedeflerine bir adım daha yaklaşacaksın. Başarının tatminiyle ilerlemenin tadını çıkar. Haftanın son gününde maddi konuları da ele alabilirsin. Yatırımlarında risk almamalı, mali güvenliğini sağlamalısın. Zira risk almak için pek doğru bir gün değil, bizden söylemesi. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...