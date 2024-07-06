7 Temmuz Balık Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Balık, bugün Venüs ile Uranüs arasındaki güçlü etkileşim, duygusal anlamda derinleşmeni sağlayabilir. Bu açı, bir süredir önemsemediğin ya da görmezden geldiğin duygularının açığa çıkmasına neden olabilir. Belki artık sevgini de nefretini de daha yüksek sesle söylemelisin! Özellikle ikili ilişkilerinde duygularını derinleştirmelisin. Bu sıralar, geçmişten gelen bir aşka kapılma ihtimalin de bir hayli yüksek. Ne dersin, eski defterler mi açılacak?

Yüreğinin derinlerinden gelen sesi dinlemek sana romantik başlangıçlar yapma şansı verecek. Aşkın izinden yürürken ailevi travmaların da gündeme gelebilir. Çocukluk yaralarını ve aileni de affetmen ya da acıları geride bırakman gerekebilir. Elbette bunun için biraz terapi, meditasyon ya da sabra ihtiyacın var.

Tüm bu duygusal süreçlerden sıyrılmak için bu dönemde profesyonel hayatına yönelebilirsin. İlişkilerini yönetmekten uzaklaşmak adına iş hayatında başarı ile tatmin olabilirsin. Bol şans! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...