7 Şubat Kova Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Kova, bugün kalbinin sesini dinlemeye ne dersin? İstediğin her şeyi, tam da aklından geçtiği anda yapabilirsin... Hiçbir engel ve sınır tanımadan kendine bir yol çizebilirsin. Mutlu anlar ve heyecanlı anılar biriktirmek için harika bir gün! Bugün işi gücü bir kenara bırakıp arzularına kapılabilirsin.

Rüzgar nereden eserse oraya sürüklenebilirsin. Hafifle ve adım adım ilerle. Acele etme, panikleme ve plan yapma! Özgürlük işte budur! Belki bugün ailen de sana katılabilir. Sevdiklerinle uzun sohbetler, derin konuşmalar yapabilirsin. Bu sayede onları seninle birlikte maceraya atılmaya ikna da edebilirsin.

Maaile keyifli bir hafta sonu kaçamağı fikrini bir düşün deriz. Sevdiklerinle birlikte geçireceğin güzel bir günde yenilenip tazeleneceğine eminiz. Bu arada gün boyu dingin ve huzurlu olmaya çalış. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...