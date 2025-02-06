7 Şubat Akrep Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Akrep, bugün evine odaklanabilirsin! İçinde bulunduğun dört duvarı yuva yapmak için güçlü bir çaba sarf edebilirsin. Mutluluğu kabul ederek işe başlayabilirsin. Yuvanın içinde huzur ve sükunet arıyorsun... Açıkçası bunu bulacaksın da! Bunun için önce kendi içindeki çocuğa seslenmelisin belki! Geçmiş yaralarını telafi edecek kişiler yanı başında, sadece elini tutmalarına izin ver.

Tam da bu noktada her şeyden öte kendi içindeki güce odaklanman gerekiyor. İlham kaynağın kendin olmalı. Jüpiter'in yaşam enerjisine odaklan, yolunun açıldığını göreceksin. Eski aşkına dönebilir, ama yeni mutluluklar için en çok kendine sarılabilirsin. Gücüne ve geleceğin büyüsüne inanmalısın!

Hem maddi hem manevi anlamda kazanacağın bir Cuma günü seni bekliyor. Hafta sonunda da yüzünü güldürecek haberler almaya hazır ol. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...