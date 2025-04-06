7 Nisan Yengeç Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yengeç, henüz haftanın başı da olsa dikkatini toplayamayabilirsin. Geleceğe ve şu ana odaklanamadığın için geçmişe yönelebilirsin. Zihninde dolaşan zaman zaman da karanlık bile olan düşüncelere dalabilirsin. Tam da bu noktada Venüs ile Satürn kavuşumunun etkisiyle eskiyi yeni yapmayı da hayal edebilirsin.

Aman dikkat bazı hayaller kafanı da kalbini de karmaşaya sokabilir. Ancak profesyonel konulara odaklanırsan, tamamlanmayan işler ve yarım kalan projeler modern dokunuşlarla para kazanmanı sağlayabilir. Dünden güç alarak büyüme fırsatını sakın kaçırma.

Tabii bu arada şansını artıran bir diğer konu da Merkür retronun sona ermesi olacaktır. Aklını geçmişe götüren bu esintiden yararlanarak geleceğini de şekillendirebilirsin. Bu noktada geçmişin hüznüne kapılıp kederlenmemeli, bir alternatif bulmalısın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...