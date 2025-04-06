7 Nisan Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bugün geleceğe yönelik finansal planlar yapmaya başlayabilirsin. Hayatını şekillendirmek, ekonomik anlamda özgürlüğünü garanti altına almak için kararlı her zamankinden farklı ve kararlı bir duruş sergileyebilirsin. Haftanın henüz başından itibaren iş ve kariyer planların konusunda da kendinden emin olabilirsin. Zira Merkür retronun sona ermesiyle kazanacak, çoğalacak ve büyüyeceksin.

Üstelik bugün hedeflerini belirler ve harekete geçersen Venüs ile Satürn kavuşumundan da güç alacaksın. Para kazanma şansın artacak, bu yüzden yatırım ve girişimlerin konusunda ısrarcı olmayı ihmal etme. Rekabete girmekten ise kaçınma. Kendine güvenerek ilerle ve yerinde riskler alarak başarının tadını çıkar.

Gelelim aşk hayatına! Bugün ilişkilerin konusunda da planlı ve kararlı olabilirsin. Duygusal anlamda ne istediğini bilerek hareket edip mutlu olmanın tam zamanı. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...