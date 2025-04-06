7 Nisan Başak Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Başak, bugün etrafındaki hemen herkesi teste tabii tutabilirsin! Söylenenlerin gerçek olduğundan emin olmak için her zamankinden çok daha fazla dikkatli olabilir, gerçeklere odaklanabilirsin. Merkür retro sona ererken samimiyetleri ve uzun vadeli ilişkileri dikkatle ele alabilirsin.

Görünen o ki şimdi yüzeysel ilişkilerden ve samimiyetin eksik olduğu iletişimlerden uzaklaşmanın zamanı geldi. Güvendiğin insanlarla çevrili bir konfor alanı yaratmak için elini taşın altına koymalısın. Zaten gerçek aşk ise testten geçecektir. Dostluklar ve aile bağları için de bu geçerli olsa da finansal ortaklıklarda dikkatli olmalısın.

İşte bu noktada Venüs ile Satürn kavuşumundan söz etmeliyiz. Paranı yönetirken kime güvenmek istediğin konusunda dikkatli olman şart. İş fikrini ve projelerini açık ettiğin dostlarına dahi dikkat etmende fayda var. Uzun lafın kısası haftaya başlarken gözünü dört açsan iyi edersin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...