7 Nisan Aslan Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Aslan, haftanın telaşı ile hızlı bir güne başlıyorsun. Merkür retronun sona ermesiyle birlikte her şeyi çokça ciddiye alabilirsin. Kusursuz bir ilerleme, güçlü bir yükseliş ve hedeflerine ulaşma kaygısını biraz fazla abarttığın anlar bile olabilir. Tabii bu durum seni başarıya götüreceği gibi hedeflerinin yükselmesine de neden olacaktır.

Zirveyi hedefliyorsan, retronun sona ermesinin yanında Venüs ile Satürn kavuşumundan da güç alabilirsin. Bu sayede aldığın her sorumluluğun üstesinden kolayca gelebilirsin. İş hayatında kendini gösterebilir, zekan ve hırsınla rekabette yerini alabilirsin.

Öte yandan bu süreçte duygusal konuları ve ikili ilişkilerini de eskisinden çok daha fazla önemseyebilirsin. Aşka kapılıp tutkuyla bağlanabilirsin. Dahası bu derin bağlılıkla aşka inancını da tazeleyebilir, güven sorunlarını da aşabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...