7 Mart Yengeç Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yengeç, bugün köklerinden gelen güçle ayağa kalkabilirsin. Mars ve Chiron arasındaki açı duygusal yaşantında derinleşme ve iyileşme süreci başlatabilir. Geçmişin izlerini silmek, yaraları sarmak ve daha güçlü bir temel üzerine inşa etmek için kıymetli bir fırsat yakalayabilirsin. Aile bağları ve güvenlik ihtiyacı, ilişkilerinde daha belirgin bir hale gelebilir. Sevdiklerine sığınmak, ilişkilerinde de iş hayatında da ailenden destek görmek isteyebilirsin.

Özellikle kariyer alanında aile köklerinden aldığın gücü kullanarak önemli bir ilerleme fırsatı yakalayabilirsin. Desteklendiğini ve önünün açıldığını hissettiğin bugün, kendini güçlendirme imkanı bulabilirsin. Aile içi sorunların geride kaldığı ve yeniden birlik olduğunuz bir döneme giriyorsunuz. Önümüzdeki bir haftalık süreci iyi değerlendiremeye çalışın. Anlaşılan ailesel sorunlar artık geride kaldı. Artık birlikte güzel günler yaşayabilirsiniz. Affetmek senin en büyük kazancın olabilir! Anlaşılan o ki sen, hırslarını ve geçmiş travmalarını geride bırakarak iş ve aile yaşamını dengelemek için sağlam bir zemin oluşturmuşsun. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...