7 Mart Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bugün Mars ve Chiron'un oluşturduğu altmışlık açı, ilişkilerini derinleştirme ve iyileştirme imkanı sunuyor. Bu etki, geçmişte yaşadığın dengesizlikleri ve çatışmaları çözme, daha sağlam ve dayanıklı bağlar kurma fırsatı veriyor. İlişkilerinde adalet ve uyumun önem kazandığı bir döneme giriyorsun. Kendin için bir şeyler yapman gerektiğini açıkça hissedeceksin. İlişkilerinde daima özveri ve tolerans gösteren taraf olmak artık seni çok yormuş olmalı. Acaba bunu değiştirebilir misin?

Bugün bir adım atarak dengesizlikleri ve içsel çatışmalarını geride bırakabilirsin. Aşkta da iş hayatında da kazanan sen olabilirsin. Adaletin peşinden koşarken kendini ihmal etmemek en büyük gücün ve kazancın olabilir. Romantik ilişkilerinde değerinin daha fazla bilinmesi ve el üstünde tutulmak için yapman gerekeni artık biliyorsun.

Tabii bir de kariyer yaşamındaki dengeler var. İş birlikleri ve ortaklıklarda daha fazla başarı elde etme imkanın var. Diplomatik ve adil bir tutum, iş ilişkilerini güçlendirebilir ve kariyerinde ilerlemene yardımcı olabilir. İş ve kişisel hedeflerini dengelemek için ideal bir zaman dilimindesin. Bu arada herhangi bir anlaşmaya imza atmadan önce ortaklarına karşı fazlaca tolerans ve ödün gösterme fikrini bir kez daha düşünmelisin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...